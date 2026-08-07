«Лаборатория Касперского» выявила 300 фейковых сайтов парков России

В России мошенники создали около 300 фейковых сайтов аквапарков и аттракционов. «Лаборатория Касперского» предупреждает: злоумышленники обещают бесплатные билеты, чтобы завлечь пользователей и похитить их данные.
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