Экс-постоянный представитель Соединённых Штатов Америки в Организации Объединённый Наций и участник президентской гонки Никки Хейли указала на тот факт, что державе не следует заниматься отправкой собственных военнослужащих на подконтрольную киевскому режиму территорию.