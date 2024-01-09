Экс-постоянный представитель Соединённых Штатов Америки в Организации Объединённый Наций и участник президентской гонки Никки Хейли указала на тот факт, что державе не следует заниматься отправкой собственных военнослужащих на подконтрольную киевскому режиму территорию.
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