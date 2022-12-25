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Месси остается в «ПСЖ», Акатьева выиграла чемпионат России, Трушечкин – комментатор года, а Шнякин – лучший на ЧМ, 80 млрд рублей ставок на плей-офф ЧМ-2022 и другие новости

Месси остается в «ПСЖ», Акатьева выиграла чемпионат России, Трушечкин – комментатор года, а Шнякин – лучший на ЧМ, 80 млрд рублей ставок на плей-офф ЧМ-2022 и другие новости

Роналду станет послом ЧМ-2030, Акатьева выиграла чемпионат России, Яшкин побил рекорд Мозякина 1. Лионель Месси решил остаться в «ПСЖ».

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