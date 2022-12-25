Месси остается в «ПСЖ», Акатьева выиграла чемпионат России, Трушечкин – комментатор года, а Шнякин – лучший на ЧМ, 80 млрд рублей ставок на плей-офф ЧМ-2022 и другие новости

Роналду станет послом ЧМ-2030, Акатьева выиграла чемпионат России, Яшкин побил рекорд Мозякина 1. Лионель Месси решил остаться в «ПСЖ».
Популярные статьи
- Бензема ушел из сборной, аргентинцы глумились над французами после финала, возмущения накидкой Месси, L’Equipe разнесла судью Марчиняка и другие новости
- Рекорд Месси в инстаграме, Роналду не уйдет из сборной Португалии, Щербакова станет ведущей «Новогодней ночи» на Первом канале и другие новости
- Мы никогда не забудем эту Аргентину. Ни-ког-да
Свежие комментарии