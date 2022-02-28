Каррера отреагировал на отстранение российских команд от международных турниров

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские сборные и клубы от международных соревнований.
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские сборные и клубы от международных соревнований.
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