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Каррера отреагировал на отстранение российских команд от международных турниров

Каррера отреагировал на отстранение российских команд от международных турниров

Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал решение Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранить российские сборные и клубы от международных соревнований.

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