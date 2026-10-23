Саудовская Аравия: IndiGo продлила приостановку полетов в аэропорту Даммама имени короля Фахда (DMM/OEDF), международном аэропорту Джидды имени короля Абдель Азиза (JED/OEJN) и аэропорту Медины принца Мохаммеда бин Абдель Азиза (MED/OEMA) до 27 октября и в международном аэропорту Эр-Рияда имени короля Халида (RUH/OERK) до 31 октября из соображений безопасности на фоне региональной напряженности.
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