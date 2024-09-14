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Закон, порядок, государство

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В Удмуртии для курсантов Центра профподготовки МВД прошло мероприятие «Герой нашего времени»

Культурный центр и Центр профподготовки МВД по Удмуртской Республике провели для курсантов ЦПП МВД по УР мероприятие «Герой нашего времени», посвященное месячнику памяти и безопасности.

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