Суд поддержал аргументы регионального уполномоченного в споре о возврате предоставленного предпринимателю гранта

К Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Алтайском крае Андрею Осипову поступило обращение директора Общества относительно действий регионального органа исполнительной власти, который обратился в Арбитражный суд Алтайского края с иском.
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