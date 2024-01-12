Россия создает новую зону давления на Грузию и Турцию в Черном море

Абхазия подтвердила планы восстановления российской военно-морской базы на своем побережье. Почему необходимость в этом возникла именно сейчас и какое значение новый пункт базирования кораблей Черноморского флота будет иметь для решения стратегических задач нашей страны в регионе? Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба подтвердил, что в городке Очамчира в ближайшее время будет восстановлена российская военно-морская база.