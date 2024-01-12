Позитив для опт...
ГлавнаяБлогФото и видео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Позитив для оптимистов

3 505 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Россия создает новую зону давления на Грузию и Турцию в Черном море

Россия создает новую зону давления на Грузию и Турцию в Черном море

  Абхазия подтвердила планы восстановления российской военно-морской базы на своем побережье. Почему необходимость в этом возникла именно сейчас и какое значение новый пункт базирования кораблей Черноморского флота будет иметь для решения стратегических задач нашей страны в регионе? Секретарь Совета безопасности Абхазии Сергей Шамба подтвердил, что в городке Очамчира в ближайшее время будет восстановлена российская военно-морская база.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх