Недобросовестный поставщик оставил малышей в Республиканском перинатальном центре без белья

Никаких объективных причин срыва сроков поставки в компании не смогли назвать. Республиканский перинатальный центр обратился в УФАС Карелии с просьбой включить одного из своих поставщиков в реестр недобросовестных.
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