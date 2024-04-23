Футболистка «Барсы» Бонмати – Пепу об игре в команде мальчиков: «Видеть девушку, которая хотела играть в футбол, было в новинку для моих партнеров. Я виню не их, а общество того времени»

Айтана Бонмати побеседовала с Пепом Гвардиолой в рамках проекта Aitana Bonmatí Conca. Документальный фильм, посвященный карьере футболистки, вышел на канале TV-3 «У меня было сложное детство, потому что я была единственной девочкой в команде мальчиков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии