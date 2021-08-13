В США одобрили использование третьей дозы вакцин против COVID-19 для людей с ослабленным иммунитетом

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов Америки одобрило использование третьей дозы вакцин против COVID-19 Pfizer и Moderna для людей с ослабленным иммунитетом.
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