В Тульской области в 2023 году реализовали 75 инициатив в туристической сфере

В Тульской области в минувшем году реализовано 75 инициатив в сфере туризма. Об этом в ходе ежегодного отчета о результатах деятельности правительства Тульской области на 60-м заседании областной Думы рассказал первый заместитель губернатора – председатель регионального правительства Вячеслав Федорищев.