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  • спивак виктор
    и каждый день ананас и сон пройдет,от голода спать не сможешь!кретины!Какой фрукт нужно...
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    А что не пишите что он венчал солдат между собой????Интересные факты ...

Что он имел в виду? Книги, чтобы лучше понимать мужчин

Что он имел в виду? Книги, чтобы лучше понимать мужчин

Почему он ревнует без повода, совсем не понимает намеков и не перезванивает после свиданий? Прочтите эти книги и узнайте больше о мужской психологии! Почему мужчины ведут себя так, а не иначе? Что они думают о противоположном поле и мире? Эти и другие вопросы интересовали женщин всегда.

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