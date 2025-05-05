Надежду Кадышеву «атаковали» ради пиара – мнение эксперта

Продюсер предположил, зачем на самом деле напали на Кадышеву. Продюсер Павел Рудченко, известный также как музыкальный критик, высказал субъективное мнение, что недавнее нападение на Надежду Кадышеву может быть спланированной акцией, организованной ее собственной пиар-командой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии