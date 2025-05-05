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Надежду Кадышеву «атаковали» ради пиара – мнение эксперта

Надежду Кадышеву «атаковали» ради пиара – мнение эксперта

Продюсер предположил, зачем на самом деле напали на Кадышеву. Продюсер Павел Рудченко, известный также как музыкальный критик, высказал субъективное мнение, что недавнее нападение на Надежду Кадышеву может быть спланированной акцией, организованной ее собственной пиар-командой.

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