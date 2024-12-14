Ура! В меня въехали! — реакция блогера после аварии

В наши дни, чтобы стать звездой интернета, необходимо выделиться. То, что даже сомнительное видео может стать вирусным, доказывает случай со стримером, который бурно радовался автомобильной аварии в прямом эфире.
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