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Axios: число людей от 65 лет в мире превысило количество детей 5 лет и младше

Axios: число людей от 65 лет в мире превысило количество детей 5 лет и младше

Численность людей 65 лет и старше впервые в истории превысила количество детей до пяти лет. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на доклад Бюро переписи населения США.

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