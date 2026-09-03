Axios: число людей от 65 лет в мире превысило количество детей 5 лет и младше

Численность людей 65 лет и старше впервые в истории превысила количество детей до пяти лет. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на доклад Бюро переписи населения США.
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