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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арина Суркова: «Надеюсь, у нас и дальше будут международные старты, мы будем на них попадать и завоевывать медали»

На чемпионате мира на короткой воде в Будапеште Арина Суркова взяла два золота в эстафетах. – Арина, как самочувствие? Вы после болезни выступали? – Я болела немного перед отбором, но к чемпионату мира восстановилась.

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