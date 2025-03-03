Бенефис в Белом доме

Дилетант о политике Что, пока я тут занималась своими делами и пугала на даче соседей криком "Огня! Еще огня!", а потом снимала стресс себе и окружающим, в мире опять произошли интересные события? "Какую пятницу вы пропили, Наташа!" - сказал Таня и добавила, что в сложное для страны время ее граждане должны быть трезвы, как стекло, и держать руку на пульсе.