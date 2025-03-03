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Бенефис в Белом доме

Бенефис в Белом доме

Дилетант о политике Что, пока я тут занималась своими делами и пугала на даче соседей криком "Огня! Еще огня!", а потом снимала стресс себе и окружающим, в мире опять произошли интересные события? "Какую пятницу вы пропили, Наташа!" - сказал Таня и добавила, что в сложное для страны время ее граждане должны быть трезвы, как стекло, и держать руку на пульсе.

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Комментарии
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ЛБ
Людмила Боченкова
Зеленский не только в Белый дом в задрыпанном костюме появился но в нём жеи у короля Великобритании появился ! а Трамп ужу был на Миротворце !потом его удалили!
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11 час.
Андрей Булуков
Стармер с Макроном сидят в афуе, сопли жуют: оне так уговаривали Трампа принять редкозеленского президента, и тута такой обломище....
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9 час.
alik3456 Джексон
Ты чё птичек ловишь? Да , вот СУшку хотел поймать...
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2 час.
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