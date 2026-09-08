Путин не Козлевич, но ксёндзы стараются

Монолог колхозницы Александры Соколовой из фильма" Член правительства", чтоб опять и снова подписаться под каждым словом простой русской женщины: - Все мы тут простые да обыкновенные… А вот почему-то из других держав к нам за умом-то едут, вокруг Кремля-то всю дорогу в песок истолкли! Значит, есть у нас на все царства улики и на все капканы ключ.
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