Путин не Козлевич, но ксёндзы стараются

Монолог колхозницы Александры Соколовой из фильма" Член правительства", чтоб опять и снова подписаться под каждым словом простой русской женщины: - Все мы тут простые да обыкновенные… А вот почему-то из других держав к нам за умом-то едут, вокруг Кремля-то всю дорогу в песок истолкли! Значит, есть у нас на все царства улики и на все капканы ключ.