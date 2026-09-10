Курьера мошенников, обманувших жительницу Коми на 4,8 млн рублей, задержали

СЫКТЫВКАР, 10 сентября. /ТАСС/. Полицейские Республики Коми установили личность и задержали в Казани местного жителя - курьера мошенников, которые обманом выманили у жительницы Сыктывкара 4,8 млн рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым