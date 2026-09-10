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ТАСС

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Курьера мошенников, обманувших жительницу Коми на 4,8 млн рублей, задержали

Курьера мошенников, обманувших жительницу Коми на 4,8 млн рублей, задержали

СЫКТЫВКАР, 10 сентября. /ТАСС/. Полицейские Республики Коми установили личность и задержали в Казани местного жителя - курьера мошенников, которые обманом выманили у жительницы Сыктывкара 4,8 млн рублей.

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