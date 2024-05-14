Чем ответят Минск и Москва на развёртывание ядерного оружия США в Европе

В свете вероятного развёртывания в Польше ракетных комплексов Deep Strike (с радиусом действия 500 — 600 км и ядерными БЧ до 30 кт), а также наземных мобильных комплексов со стратегическими крылатыми ракетами BGM-109E/G с ЯБЧ мощностью до 100 кт и перспективных гиперзвуковых крылатых ракет HAWC дальностью до 1100 км в Германии Москва оставляет за собой право на асимметричный ответ.