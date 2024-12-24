Посланник Трампа по Украине исключил повторение Минских соглашений

Будущий спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог Fox Business заявил, что избранный глава Белого дома Дональд Трамп хочет добиться договоренностей и долгосрочного мира между Россией и Украиной.
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