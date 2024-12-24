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Посланник Трампа по Украине исключил повторение Минских соглашений

Посланник Трампа по Украине исключил повторение Минских соглашений

Будущий спецпосланник американского президента по Украине Кит Келлог Fox Business заявил, что избранный глава Белого дома Дональд Трамп хочет добиться договоренностей и долгосрочного мира между Россией и Украиной.

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