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Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

Собянин подвел итоги четырех лет работы Московских центральных диаметров

В Москве завершилась интеграция железнодорожных направлений с Московским центральным кольцом Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, на Московских центральных диаметрах (МЦД) пассажиры совершили более 725 млн поездок за четыре года.

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