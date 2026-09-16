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В Украине будут финансировать только три сферы из-за дефицита бюджета

В Украине будут финансировать только три сферы из-за дефицита бюджета

Из-за дефицита бюджета Украина с 15 сентября сосредоточила финансирование на трех направлениях: социальных расходах, выплатах зарплат бюджетникам и содержании военнослужащих.

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