Кадыров: чеченские бойцы полка полиции спецназначения активно штурмуют комбинат «Азовсталь» в Мариуполе

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в воскресенье, 3 апреля, вечером в своем Telegram-канале опубликовал видео штурма чеченскими бойцами металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, где нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов.
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