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Евро-2020. День четвёртый. Сможет ли отличиться Левандовски?

Евро-2020. День четвёртый. Сможет ли отличиться Левандовски?

Санкт-Петербург вновь будет в центре событий в очередной день чемпионата Европы. Без сборной России, но с главным бомбардиром континента.

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Лена Мисько
👍🏻 Сегодня на МАТЧ ПРЕМЬЕР сразу две игры Евро. В одном выйдет наш знакомый Крал. В другом – Левандовский собственной персоной.
Лена Мисько
за Крала, и за Левандовски сегодня
Лена Мисько
и за Ларссона в общем в каждой паре есть за кого поболеть))
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: ШОТЛАНДИЯ - ЧЕХИЯ Арбитр Даниэль Зиберт (Германия) Ассистенты Ян Зайдель, Рафаэль Фольтин (оба – Германия) Резервный Георгия Кабаков (Болгария) Видеоарбитр Марко Фриц (Германия) Видеоассистент 1 Кристиан Дингерт (Германия) Видеоассистент 2 Кристиан Гиттельманн (Германия) Видеоассистент 3 Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес (Испания) Инспектор УЕФА Яп Уйленберг (Голландия)
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: ПОЛЬША - СЛОВАКИЯ Арбитр Овидиу Хацеган (Румыния) Ассистенты Раду Гингуляк, Себастиан Георге (оба – Румыния) Резервный Иштван Ковач (Румыния) Видеоарбитр Марко Ди Белло (Италия) Видеоассистент 1 Жером Бризар (Франция) Видеоассистент 2 Филиппо Мели (Италия) Видеоассистент 3 Массимилиано Иррати (Италия) Инспектор УЕФА Паскаль Гарибян (Франция)
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: ИСПАНИЯ - ШВЕЦИЯ Арбитр Славко Винчич (Словения) Ассистенты Томаж Кланчик, Андраж Ковачич (оба – Словения) Резервный Давиде Масса (Италия) Видеоарбитр Бастиан Данкерт (Германия) Видеоассистент 1 Кристофер Кавана (Англия) Видеоассистент 2 Ли Беттс (Англия) Видеоассистент 3 Кевин Блом (Голландия) Инспектор УЕФА Франк Де Блекере (Бельгия)
Лена Мисько
МАТЧ ПРЕМЬЕР, [14.06.21 13:38] 🤦🏻‍♂️ Цирк. Шок. Бред. Идиотизм. Это самые ласковые слова, которыми испанцы называют состав сборной на Евро. Он и правда выглядит странно. Главная претензия – невызов Рамоса. Серхио провел скомканный сезон из-за травм и короны. Но это капитан и моральный лидер команды. Испанцы требовали взять Рамоса хотя бы для заряда в раздевалке. Но нет. Второй абсурд – сокращенный набор футболистов при активном ковиде. УЕФА разрешил сборным привезти на турнир по 26 игроков. В случае заражений это дает некоторый запас прочности. Но Энрике заявил лишь 24 человека – и поплатился. За неделю до Евро коронавирусом заразился Бускетс. Через пару дней – Маркос Льоренте. Испания экстренно села на карантин и пропустила товарищеский матч с Литвой. Плюс за трое суток до старта на ЧЕ всем сделали прививки. О тонусе можно забыть. Сегодня Испания сыграет со Швецией. Единственный способ извиниться за фокусы с заявкой – победа.
Лена Мисько
Крал попал в старт Чехии на матч с Шотландией, игра начнется в 16:00.
Лена Мисько
Кралу удачи в стартовом матче на Евро
Лена Мисько
Шотландия
Лена Мисько
Крал жёсткий я про момент когда он корпусом шотландцев раскидал те аж возмущаться начали
Лена Мисько
🔥 ШИКарный удар головой и Чехия впереди! Перерыв. 1:0 в пользу сборной Чехии по итогам первых 45 минут.
Лена Мисько
Сэйв Вацлика, на мой взгляд, пока самый сэйвовый на турнире. И честь товарища спас от автогола
Лена Мисько
Калас, прерывая передачу на Дайкса, переправил мяч в сторону своих же ворот, но вратарь Вацлик успел смахнуть его рукой!
Лена Мисько
Невероятный гол! 0:2!
Лена Мисько
42′ Шик 52′ Шик второй гол вообще красавец
Лена Мисько
Вот это залетело;) с центра поля...
Лена Мисько
Шик - это не только фамилия, но и стиль:))) Вот Пеле такой гол забить так и не смог - хотя мечтал!
Лена Мисько
Вацлик вот очень хорош!
Лена Мисько
Моментище! Какая шикарная игра вратаря Вацлика - с ближнего расстояния ногой классно отразил удар Дайкса!
Лена Мисько
Матч завершен! Чехия победила Шотландию со счетом 2:0 в матче Евро. Дубль на счету Патрика Шика.
Лена Мисько
ДжанлукаЛападула, [14.06.21 17:21] Патрик Шик забил с центра поля, Чехия выигрывает у Шотландии 2:0 благодаря его дублю. После двух неубедительных сезонов в Роме (8 голов в 58 матчах) чех удачно перезапустил карьеру в Германии: 10 голов за РБ в сезоне 2019/20 и 13 за Байер в 2020/21). Большая заслуга в успехе Шика принадлежит ментал-коучу Яну Мульфейту, с которым он начал работать в 2019-м. Мульфейт 22 года работал в Microsoft. В 1993-м начинал маркетинг директором чешской ветви, вскоре был повышен до CEO, а в 2002-м стал вице-президентом EMEA, отделения в Европе, Ближнем Востоке и Африке. Пиковой точкой карьеры Яна в Microsoft стала должность президента европейского отдела. * С 2014-го Мульфейт полностью сфокусировался на ментальных тренингах. «Я помогаю людям, организациям и странам раскрыть свой потенциал», – так звучит его девиз на официальном сайте. * «Если человеку удается осознать свой талант и сильные стороны, он становится не только продуктивнее, но и счастливее. Только 13% людей получают удовольствие от своей работы, остальные работают за деньги. Как результат – идеальная картина мира работает только на 13%», – говорит Мульфейт.
сергей озеров
Не смотришь Матч ТВ с Бузовой? Ну,это караул,наговорила-бог ты мой( еще и истерику закатила с Губерниевым и, такое впечатление,под градусом. Боже,такого навалила,в прямом эфире.Точно хабалка,никого не стесняется...(
сергей озеров
ну и позорище...Короче,теперь всякую хрень на матч(и не только)-комментарии, чумовые реплики экспертов-буду называть дзюбабуза,а ведущих-дзюбабуз,дзюбабузы...)
Лена Мисько
не, не смотрела и даже в мыслях не было
сергей озеров
Я не нарочно посмотрел,случайно зацепился.Смотрел волейбол ЛН с нашими девушками,потом на кухне колупался,телевизор у меня всегда работает,практически, и вдруг услышал околесицу про кресты, ахиллы...а потом-"вы чего зассали?...".Пошел посмотреть,думал опять очередной экшн российского телепрома показывают.) Ан,нет-мадам Бузова сквернословит в открытом эфире,сцепилась с Губерниевым и,как начала истерить со слезами и с нелепостями...мрак.Надо поискать будет на Ю-тубе полностью. Теперь мне интересно,какие выводы последуют...или не последуют?
Лена Мисько
Тина (судя по ее комментарию) восхищена выдержкой Бузовой, и наверняка заставит извиниться Губерниева... но я даже не хочу знать причин конфликта, вообще пофиг
Алевтина Трофимова
Что бы не пытались синтезировать туркменские физики–ядерщики, у них постоянно получается гашиш. Так и здесь, к чему не прикасается Бузова, всё превращается в ДомДва.
Лена Мисько
Теперь-то она намного знаменитее и голосистее - дзинх уже нужен а так - да, одного поля ягодки
Лена Мисько
Ну а теперь смотрим второй матч дня: Польша против Словакии! Вы за кого?👇
Лена Мисько
ого, словаки открыли счет 18′ Мак 0:1
Лена Мисько
знакомые всё лица)) - Губочан наказан желтой за фол на Крыховяке. - А это желтая для Крыховяка, который сорвал контратаку Словакии в лице Громады.
Лена Мисько
Кстати, УЕФА записал гол на Шченсны! Это автогол!
Лена Мисько
Ну, какой это автогол?!
Лена Мисько
Три из пяти самых быстрых автоголов в истории чемпионатов Европы забили футболисты «Ювентуса» 🙃 ◉ 18': Войцех Щенсный (2020) ◉ 22': Игор Тудор (2004) ◎ 49': Глен Джонсон (2012) ◎ 51': Деян Говедарица (2000) ◉ 53': Мерих Демирал (2020)
Лена Мисько
Патрик Шик забил самым дальним ударом за историю Евро (точнее, за последние 40 лет на Евро)! На третьем месте - сумасшедшая пушка Бесчастных в игре с чехами на Евро-96.
Лена Мисько
у поляков такая же тактика как у наших: навесь на Левандовски, авось, что нибудь получится
Лена Мисько
Ну только Левандовски не Дзюба, и у поляков может сработать))
сергей озеров
если поляки будут играть как наши,им и Левандовский не поможет-словаки крепкие ребята. Тут ведь вопрос качества подноса снарядов,таких,как в Баварии у поляков нет. А Крыховяк скоро язык на плечо повесит.
Лена Мисько
Отыграться у словаков...это сверхзадача
Лена Мисько
Второй тайм только стартовал, а Польша уже сравняла, вот это да! 💥💥💥 1:1 46′ Линетти
Лена Мисько
а голевую отдал Рыбус и впереди весь тайм
Лена Мисько
Аналитика простым языком (Зенит, Спартак, РПЛ и ещё), [14.06.21 19:26] Создалось впечатление, что Паулу Соуза изначально опасался контратак Словакии левым флангом (смешно, что там два экс-игрока Зенита Губочан и Мак). Во всяком случае правый защитник Берещински не поднимался в атаки вообще, создавая сзади тройку защитников. Но это совсем не помогло. Роберт Мак неловким дриблингом умудрился уйти сразу от двух польских игроков на фланге (Губочан, кстати, тоже не поднимается, но у него и скиллов атакующих совсем нет) и забил гол. Парадокс.
Лена Мисько
Губочан, Крыховяк, Мак, Рыбус.. - РПЛ тут
Лена Мисько
62' УДАЛЕНИЕ! Крыховяк получил вторую желтую!
Лена Мисько
Неплохой матч проводил Крыховяк, но теперь нужно что-то придумывать с центром поля Польше.
Лена Мисько
1:2! Шкриньяр!
Лена Мисько
Защитник подкараулил отскок и точно пробил. Вот вам и преимущество. 2:1.
Лена Мисько
Крыховяк будет бит в раздевалке
Лена Мисько
Полякам надо законодательно запретить играть на крупных турнирах Как не приедут, так позорище И это имея Клиха, Глика, Левандовски и Крыха Ладно Россия, у нее играть даже некому, но эти...
Лена Мисько
Могли сравнять позорники польские
Лена Мисько
Левандовски чуть не хватило, чтобы срезать навес Модера с углового в дальний угол! Глик мог тоже замкнуть, но Роберт уже коснулся перед ним!
Лена Мисько
Дубравка спас победу... ух как давили в концовке поляки
Лена Мисько
Финальный свисток! Словакия победила Польшу - 2:1!
Лена Мисько
Вечерний Дурново, [14.06.21 21:19] Похоже Левандовских двое. Настоящий Роберт Левандовский играет за "Баварию" и сборную Польши в отборочных турнирах. Липовый Роберт Левандовский играет за сборную Польши в финальных стадиях крупных турниров. Иначе трудно объяснить вот какой факт. В 119 матчах за сборную у Левандовского 66 голов. 19 в товарищеских играх, 24 - в квалификации к чемпионату мира, 19 - в квалификации к чемпионатам Европы. В финальных стадиях у Левандовского 12 матчей и два гола. Грекам на Евро-2012 и португальцам на Евро-2016.
Лена Мисько
Вся испанская сборная привилась после положительных тестов на коронавирус у Бускетса и Льоренте. Играть будут на фоне иммунного ответа.
Лена Мисько
составы:
Лена Мисько
Финт Гатагова | TF2, [14.06.21 21:12] Рассказываем в кратце Капитаном Испании был Бускетс. Но он словил корону, и Евро для него закончилось. И Энрике, не смотря на наличие таких бойцов как Аспиликуэта, назначает капитаном Жорди Альбу. Да, игрок очень неплохой, особенно когда в дополнении к нему идёт Месси. Но он очень истеричный, часто хватает жёлтые за свое поведение. Пуйоль бы давно такому игороку жёстко напихал бы. И как человек с таким характером будет капитанить - тяжело сказать. А Льоренте вместо Аспиликуэты - это что на энриковском.
Лена Мисько
На фоне вчерашней феерии сегодняшний вечерний матч разочаровал
Лена Мисько
Может завтра немцы хоть что-то смогут противопоставить французам? Хотя вряд ли....
Лена Мисько
Все 3 матча в Мюнхене немцы играют кажется... поможет ли им домашнее поле?
Лена Мисько
⚡️Шкриньяр выключил Левандовского, а Роберт наехал на партнёров – он хочет играть на себя, а не на команду. Вадим Лукомский и Александр Дорский в новом выпуске главного аналитического шоу Евро-2020 разобрали все проблемы Польши. 😒Испания и Швеция скатали скучные нули. Мората – монстр реализации, Родри сыграл роль Бускетса и разочаровал, а шведы поставили качественный автобус и восхитили Вадима. 💥Шотландия и Чехия выдали лучший матч игрового дня. Робертсон разрывал на левом фланге, но Чехия ответила Цоуфалом. Патрик Шик забил с центра поля – разбор лучшего гола турнира по ссылке ниже (всё ещё сложнее, чем кажется)👇 https://www.youtube.com/watch?v=2jY-zttq1m4

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