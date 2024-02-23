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warontherocks

2 подписчика

Red Sea Shocks and the New More Stable Normal

Red Sea Shocks and the New More Stable Normal

You can’t choke a dead horse. Anyone who has studied geopolitics, particularly in the context of energy, has learned that control over waterways — most notably the Suez Canal — translates into influence, as actors can threaten to disrupt energy supplies.

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