Многие официальные лица Белого дома считают Трампа фашистом

Президент США Джо Байден, а также многие официальные лица Белого дома считают экс-президента США Дональда Трампа фашистом, 23 октября заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
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