Челябинск и Баку свяжет прямая авиалиния

В апреле запустят авиарейсы между Челябинском и Баку. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского аэропорта, в воздушной гавани открыли продажи билетов на рейсы Баку – Челябинск, Челябинск – Баку.
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