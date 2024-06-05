В Якутии сотрудниками уголовного розыска задержан курьер дистанционных мошенников

В конце мая текущего года в полицию обратилась 85-летняя жительница г. Якутска. Пенсионерка сообщила о том, что стала жертвой дистанционной мошенницы, которая позвонила на номер домашнего стационарного телефона потерпевшей.
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