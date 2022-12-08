В Монголии задержали подозреваемых в краже угля

Бывший руководитель государственной компании по добыче и экспорту угля Баттулгын Ганхуяг задержан вместе с родственниками и несколькими предпринимателями после обысков, сообщил ТАСС министр юстиции и внутренних дел Монголии Хишгээгийн Нямбаатар.