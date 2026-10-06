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Царьград

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Мать умерла, ребенок один: бойца СВО судят за возвращение к 10-летней дочери

Мать умерла, ребенок один: бойца СВО судят за возвращение к 10-летней дочери

В Волгограде бойца СВО судят за возвращение к ребёнку вместо части.В Волгоградском гарнизонном военном суде началось рассмотрение дела 34-летнего участника СВО Виктора Семёнова.

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