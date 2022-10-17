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МО РФ: Все назначенные объекты инфраструктуры Украины поражены

МО РФ: Все назначенные объекты инфраструктуры Украины поражены

Фото: militaryarms.ru 16 октября 2022, 14:33 — Общественная служба новостей — ОСН Министерство обороны России в воскресенье, 16 октября, заявило, что российские войска поразили все назначенные цели среди объектов критической инфраструктуры Украины.

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