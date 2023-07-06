1. Дровишек в костер отношений Мбаппе и «ПСЖ» подкинул президент Нассер Аль-Хелайфи, заявивший, что не намерен отпускать «лучшего игрока мира без компенсации».
Дедлайн для Мбаппе, россиянки в сборной Сирии, Испания и Англия в финале Евро U21, Энрике возглавил «ПСЖ», Маунт взял 7-й номер в «МЮ», победы Медведева и Андреевой и другие новости
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Лена Мисько
«Зенит» обратился к Марио Фернандесу после отказа ЦСКА «СЭ» стала известна еще одна подробность по предстоящему переходу 33-летнего защитника Марио Фернандеса из «Интернасионала» в ЦСКА. Выяснилось, сине-бело-голубые обратились к кандидатуре экс-футболиста сборной России спустя минимум сутки после того, как от идеи возвращения игрока окончательно отказались армейцы. Напомню, что Фернандес в ближайшее время должен пройти медосмотр перед заключением контракта с чемпионами страны, но в матче за национальный Суперкубок с красно-синими (15 июля, Казань) он, с большой долей вероятности, участия не примет. Соглашение будет заключено по одной из трех схем: на два года, на три года или по системе «два плюс один». Зарплата Марио в невской команде составит несколько менее 2 миллионов евро за сезон.
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2 час.
Лена Мисько
⚡️ Чемпионат 21 июля откроют «Динамо» и «Краснодар», старт группового этапа Пути РПЛ – 25 июля – опубликовано расписание первых туров Мир РПЛ и Фонбет Кубка России 👀👀👀 https://sprts.cc/Wuu4aH
Расписание первых туров Мир РПЛ и Фонбет Кубка России: чемпионат 21 июля откроют «Динамо» и «Краснодар», старт группового этапа Пути РПЛ – 25 июля
Sports.ru
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2 час.
сергей озеров
Скромняга Богданыч,каких свет еще не видел....))) лично заинтересован был,видимо,Чистякова и Сутормина по дружески отправят в фарм-клуб Сочи и Бакаева туда же.Поделом.
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1 час.
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