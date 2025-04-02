Эксперт по ЖКХ Бондарь рассказал, когда УК должна менять батареи в доме

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с RT разъяснил, в каких случаях замена радиаторов отопления в квартире является обязанностью управляющей компании, а когда ответственность за это ложится на жильцов.
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