Аким Алматы потребовал ускорить строительство и благоустройство в Бостандыкском районе

Дархан Сатыбалды проинспектировал ход строительства и благоустройства в районе, указал на недопустимость отставания от графика и обозначил приоритеты: безопасность, сохранение природного ландшафта и своевременное завершение всех проектов, передает inAlmaty.
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