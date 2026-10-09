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Голевой пас Алексея Батракова - и первое поражение «Касымпаши»

Голевой пас Алексея Батракова - и первое поражение «Касымпаши»

«Галатасарай», за который выступает полузащитник Алексей Батраков, на своём поле нанёс поражение клубу «Касымпаша» со счётом 3:1 в матче 7-го тура турецкой Суперлиги.

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