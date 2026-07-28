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Антифашист

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Супруга Пескова потребовала впустить её в Евросоюз и компенсировать 2 млн евро

Супруга Пескова потребовала впустить её в Евросоюз и компенсировать 2 млн евро

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка, супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, обратилась в Европейский суд общей юрисдикции с требованием исключить её из санкционного списка Евросоюза и выплатить компенсацию на сумму более 2 миллионов евро.

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