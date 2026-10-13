Мандат на миротворческую операцию ОДКБ вручен Алексею Елфимову

На полигоне Лосвидо в рамках командно-штабного учения «Нерушимое братство — 2026» командующему Коллективными миротворческими силами ОДКБ Алексею Елфимову передан мандат на проведение миротворческой операции, замысел которой предусматривает выполнение задач в три этапа — от занятия зоны ответственности до передачи критически важных объектов местным органам власти.