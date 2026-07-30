Когда медали остались в прошлом: зачем Татьяна Навка строит большой ледовый театр

«Это ненормально, в свой день рождения работаешь, как ты выдержишь? Но я думаю, что человеческие возможности бесконечны и человек не знает зачастую, на что он способен», — сказала Татьяна Навка в интервью телеканалу «Россия» 29 июня 2026 года, рассказывая о подготовке юбилейной программы «Больше, чем шоу».