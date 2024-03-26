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О том, как Батька решил проблему с мигрантами. Почему бы и нам не перенять опыт Беларуси

О том, как Батька решил проблему с мигрантами. Почему бы и нам не перенять опыт Беларуси

После произошедшего в Красногорске в российском обществе с новой силой заговорили о необходимости решения  проблем  с мигрантами и кардинальных изменениях в миграционной политике.

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