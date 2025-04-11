Повар, СБУ и взрывчатка в коробке: в Волгограде вынесли приговор по делу о покушении на офицеров СВО

2 тысячи рублей за теракт: суд приговорил пособника СБУ к 16 годам.В Волгограде суд приговорил к 16 годам лишения свободы повара Вадима Чалого* по делу о подготовке теракта в отношении трёх высокопоставленных офицеров Министерства обороны России.