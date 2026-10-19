От VG: средняя скорость доставки грузов на сети РЖД сегодня зачастую ограничивается показателями в 400–450 км/сутки, а вопрос эффективности использования инфраструктуры становится острее с каждым годом.
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