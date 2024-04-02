"Максимально конкретное" совещание Зеленского. Итоги 1 апреля на Украине

© Фото : Zelenskiy / Official / TelegramВчера 11K прочитали Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о "максимально конкретном" совещании по беспилотникам О совещании президент Украины рассказал в соцсетях.
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