Россиянин участвовал в деятельности экстремистской организации и получил условный срок

Суд приговорил к трем годам условно жителя закрытого административно-территориального образования Фокино, который участвовал в деятельности экстремисткой организации и привлекал в ее состав местных жителей.
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