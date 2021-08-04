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Проигрыш пендосами Олимпиады - стопудовое доказательство того, что они могут побеждать ТОЛЬКО на допинге!

Проигрыш пендосами Олимпиады - стопудовое доказательство того, что они могут побеждать ТОЛЬКО на допинге!

Олимпиаду эту пендосы не проиграли, а прос.али. Это не ругательство, а точное определение. И железобетонное доказательство известного факта: без допинга пендосы выигрывать не могут! Объясняю на пальцах.

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Юрий Николаев
Кто бы сомневался! Только вот самое мерзкое, что это ни кто не видит___Ни ВАДА, ни хирада, ни ещё какая падаль!!!
bngor68 Агеев
Не "падаль", а "падла". Так ближе к рифме
имел в виду
вот же жертва аборта..
владимир кин
ДАВНО ВСЕМ ИЗВЕСНА ..ПИНДОСЯ ТОЛЬКО ПОД НАРКОТОЙ ПОБЕЖДАЮТ .
Vasil Cornev
Не только! Побеждают еще и так -- педераст переделывает себя в женщину и выигрывает среди женщин, оставаясь практически мужчиной, только без члена. Это на западе даже приветствуется!
Компания ТЛК
Да даже со членом! Ведь это чучело - штангист (-ка) всего лишь снизило уровень тестостерона, и то он остался в 5 раз больше, чем у женщин. Никакого хирургического вмешательства не было! Завтра перестанет препаратики пить - и опять мужчина!!! Давно пора послать по известному адресу и СОК, и ВАДА, и организовать свою Олимпиаду, без всяких терапевтических исключений.
СЭМЭН Иваницкий
кАБЫЛИЩЩЩА((((
Александр Япринцев
Америке можно ВСЁ, от допинга до наркотика. У них есть СПРАВКА, что им можно.
Анатолий Селиванов
если у пиндосов есть Справка что они могут принимать Наркоту, как эта мужеподобная негроидная обезъяна, то наверное наши спортсмены должны взять справки, что у них "не все дома" и принимать хотя бы Мельдоний?
Анатолий Селиванов
раз она опять выступает на Олимпиаде, значит пиндосы загнули япошек раком о выдаче этой наркоманке (официально с нарушением правил японии о согласовании этих Запрещенных препаратов в этой стране) !!!!!!!??????????????
Борис Осипов

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