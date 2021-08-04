Проигрыш пендосами Олимпиады - стопудовое доказательство того, что они могут побеждать ТОЛЬКО на допинге!

Олимпиаду эту пендосы не проиграли, а прос.али. Это не ругательство, а точное определение. И железобетонное доказательство известного факта: без допинга пендосы выигрывать не могут! Объясняю на пальцах.
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