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Новости экономики России

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«Промомед» официально объявила о запланированном IPO на Московской бирже

«Промомед» - ведущая инновационная биофармацевтическая компания с впечатляющим потенциалом роста в самых перспективных и высокомаржинальных сегментах рынка, опирающаяся на собственный научно-исследовательский центр мирового уровня, позволяющий разрабатывать и выводить на рынок инновационные высокотехнологичные препараты, а также собственное масштабное предприятие полного цикла производства, планирует провести IPO на Московской бирже.

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