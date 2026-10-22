В случае слияния компаний SpaceX и Tesla, возглавляемых Илоном Маском, он может увеличить свое состояние на 110 миллиардов долларов благодаря ускоренному переходу акций Tesla.
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