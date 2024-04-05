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Новая эпидемия из Японии может добраться до России

Новая эпидемия из Японии может добраться до России

Болезнь смертельно опасна, а в зоне риска — люди всех возрастов, предупреждают учёные.Синдром стрептококкового токсического шока (СТШ) стал новой смертельно опасной инфекцией, которая вызывает опасения учёных и активно распространяется, на этот раз — в Японии.

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