Новая эпидемия из Японии может добраться до России

Болезнь смертельно опасна, а в зоне риска — люди всех возрастов, предупреждают учёные.Синдром стрептококкового токсического шока (СТШ) стал новой смертельно опасной инфекцией, которая вызывает опасения учёных и активно распространяется, на этот раз — в Японии.