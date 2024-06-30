Франция 1944 года: взорванные мосты и порты Мосты во время боев во Франции не щадили ни свои, ни враги.
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Франция 1944 года: взорванные мосты и порты Мосты во время боев во Франции не щадили ни свои, ни враги.
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